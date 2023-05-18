Шварценеггер о своем будущем в кинокарьере

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер подтвердил, что больше никогда не вернется к роли Терминатора из одноименной кинофраншизы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Франшиза не закончена. Но я закончил", - подчеркнул звезда киноиндустрии. Он добавил: ""Терминатор" во многом способствовал моему успеху, и я всегда смотрел на него с нежностью". Шварценеггер считает, что кто-то обязан "придумать какую-то хорошую идею".

Также артист полагает, что кинокартина "Последний киногерой" оказалась самой недооцененной в его кинокарьере. По политическим мотивам картина так и не вышла в широкий прокат: ее премьера состоялась в то время, когда актер решил поддержать идею переизбрания Джорджа Буша на второй срок. На тех выборах победил Билл Клинтон.

Ранее Netflix опубликовал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере. В сериале звезда расскажет о тяжелом детстве и взаимоотношениях с родителями. Проект коснется периода переезда актера в США в 1968 году. Он проживал несколько лет на территории страны нелегально, нарушая условия своей визы.