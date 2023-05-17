Рэпер из США выступил перед шеститысячной бакинской публикой

В Баку в Elektra Events Hall прошел концерт проживающего в США популярного азербайджанского рэпера Орхана Зейналлы под названием Gemini, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт вызвал большой интерес, собрав на протяжении двух дней около шести тысячи зрителей. Прозвучали 26 авторских песен и хитов. В этот вечер вместе с исполнителем также выступили друзья рэпера - Айнишан Гулиева, Okaber, PRoMete, Tomris, Роя Мириева, Ризван Алиев, Чинара Меликзаде, Вусал Гасымов и Самир Салимов.

33 летний Орхан Зейналлы родился в Баку, в свое время стал популярным как исполнитель группы H.O.S.T. Выпускник Бакинского Турецкого лицея, факультета международных отношений и права Бакинского государственного университета, Университета Лидса (магистр, Великобритания). С 2016 года живет в США. Выступал с концертами в Турции, США и Швейцарии. Имеет многомиллионные просмотры клипов на YouTube.

"Для меня очень важно уметь делиться своими чувствами и мыслями. Песни стали частью моей жизни", - говорит рэпер.

Зрителям был презентован новый клип "İllər sonra", в котором приняли участие - телеведущий Илькин Гасани, актрисы Турана Гусейнли и Кямаля Пириева, актеры Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Эльмаддин Джафаров, Азер Айдемир, блогеры Нигяр Гулиева и Гюнель Рагимова. В клипе можно увидеть трогательные кадры из их личных архивов, снятые в разные годы. Основной месседж новой песни в том, что воспоминания живут дольше, чем всё остальное в жизни. Завершается видео фото с отцом, известным азербайджанским журналистом Аразом Зейналовым, которого не стало в 2022 году после продолжительной болезни. Фото сопровождается комментарием "Qalanı xatirədir" (Остаются только воспоминания)...