https://news.day.az/showbiz/1565301.html Вышел трейлер новой части франшизы «Миссия: невыполнима» - ВИДЕО
Вышел трейлер новой части франшизы «Миссия: невыполнима» - ВИДЕО
Американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1". Ролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии.
В грядущем блокбастере актер Том Круз вновь исполнил роль агента Итана Ханта. В картине также сыграли такие артисты, как Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Шей Уигэм и другие.
Премьера первой части "Смертельной расплаты" назначена на 12 июля 2023 года, а второй - на 2024 год. Сценаристом и режиссером обоих фильмов выступил Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы "Миссия: невыполнима".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре