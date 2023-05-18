Американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс. Звезда сериала "Секс в большом городе" выставила недвижимость в аренду, сообщает Realtor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Небольшой гостевой дом можно снять с июня по сентябрь за 95 тысяч долларов. Аренда на менее длительный период обойдется дешевле - 45 тысяч долларов за июль или 35 тысяч долларов за август.

Площадь дома составляет 158 квадратных метров. Внутри него три небольшие спальни, ванная, гостиная с камином, кухня и столовая. Помимо гостевого коттеджа, на участке имеются терраса, душевая кабина, отдельный гараж и частный выход к пляжу.

Паркер не впервые ищет арендаторов для дома в Хэмптонс. В августе 2022 года актриса сдала дом практически за бесценок - 19,98 доллара за один уик-энд. Вместе с временным жильем арендаторы получили доступ к бару с коктейлями и заполненному едой, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's.