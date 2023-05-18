Сериал «Джинни и Джорджия» продлили

Netflix оставляет проект "Джинни и Джорджия" - один из самых популярных на сегодняшний день сериалов 2023 года - еще на два сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стример снял еще два сезона драмы о матери и дочери с Брианной Хоуи и Антонией Джентри в главных ролях. В сериале также появился новый шоураннер в лице Сары Глински. Она была нанята до того, как Гильдия сценаристов Америки начала забастовку, сменит Дебру Дж. Фишер, руководившую первыми двумя сезонами.

Второй сезон шоу, выпущенный 5 января, закончился клиффхэнгером. Фишер рассказала The Hollywood Reporter, что, судя по финалу, "третий сезон будет большими американскими горками". Она также отметила, что она и создатель сериала Сара Лэмперт представляли проект как минимум на четыре сезона.

Второй сезон "Джинни и Джорджии" стал большим событием для Netflix, находясь три недели на вершине внутреннего рейтинга стримеров среди англоязычных сериалов. На данный момент это одно из самых просматриваемых шоу Netflix в 2023 году: за первые 28 дней его просмотрели около 500 млн часов по всему миру, что ставит его на первое место топ-10 лучших англоязычных шоу стримеров за этот промежуток времени. ("Изобретая Анну" в настоящее время занимает 10-е место с 511,92 млн часов просмотра по всему миру за 28 дней.)

В рейтинге потокового вещания Nielsen для США "Джинни и Джорджия" набрали почти 10,5 млрд минут просмотра за восемь недель, в течение которых оно входило в десятку лучших оригинальных потоковых шоу.