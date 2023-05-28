Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в фильме «Розовая пантера»

Известный голливудский актер Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в "Розовой пантере", комедии MGM, основанной на классическом фильме. Он должен сыграть инспектора Клузо. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Создатель фильма "Еж Соник" Джефф Фаулер режиссирует картину по сценарию Криса Бремнера, а Дэн Лин из Rideback и Джонатан Эйрих продюсируют ее. Ларри Мириш и Джули Эндрюс также заняты продюсированием "Розовой пантеры".

Изначально "Розовая пантера" рассказывает о приключениях неуклюжего инспектора Клузо. Мультяшная пантера появилась в начальных титрах и стала популярной сама по себе, впоследствии став героем мультфильмов на протяжении десятилетий.

Согласно источникам, новый полнометражный проект будет представлять собой гибрид игры актеров и компьютерной графики. Новая лента расскажет о приятелях, когда Клузо и Пантера впервые объединятся на большом экране. Инсайдеры также классифицировали проект как все еще находящийся на стадии глубокой разработки.

Сам Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как "Полицейский из Беверли-Хиллз " и "Поездка в Америку" в 1980-х, фильмам "Чокнутый профессор" и "Доктор Дулиттл" в 1990-х и мультфильме "Шрек" в 2000-х. Совсем недавно он снялся в сериалах You People от Netflix и Coming 2 America от Amazon.