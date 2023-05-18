Бейонсе намекнула о запуске бренда по уходу за волосами

Бейонсе написала в Instagram о намерении создать собственный бренд по уходу за волосами. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многие ли из вас знают, что моей первой работой было подметание остриженных волос в мамином салоне? Группа Destiny's Child начала свою карьеру, выступая перед клиентами, пока им делали прически. В ее салоне я познакомилась со столькими разными женщинами-предпринимателями", - написала певица в социальной сети.

По ее словам, она увидела, как уход за волосами может напрямую влиять на наше настроение.

"Я видела, как она исцеляла [мама] и помогала стольким женщинам. Узнав так много нового в своих отношениях с волосами, я всегда мечтала продолжить ее наследие и не могу дождаться, когда вы сможете испытать то, что я создала", - подытожила Бейонсе.

Источники сообщили WWD, что бренд возглавляет мать Бейонсе, Тина Ноулз-Лоусон. Также компания будет заниматься разработкой ароматов. Название бренда и сроки запуска пока держатся в секрете.