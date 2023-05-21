Кэти Холмс будет обучать арабских кинематографисток

Актриса Кэти Холмс во время Каннского кинофестиваля объявила об участии в обучающей программе для начинающих кинематографисток из Саудовской Аравии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Deadline.

Вместе с арабской кинокомпанией Film AlUla Холмс отберет троих режиссерок, которых будет обучать в течение года. Они должны будут представить концепцию съемок фильма в оазисе Аль-Ула. Работа над съемками по лучшей из концепций начнется в 2024 году. "Я верю, что женщины со всего мира должны мочь достигать своих целей", - сказала она .

В арабской студии подчеркнули, что Холмс выбрали за "глубину понимания создания кино, необходимую дисциплину и особого видение, которые дадут обучающимся и вдохновение, и практические навыки".

В течение 35 лет, с 1983-го по 2018 год, кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены из-за якобы тлетворного влияния на общество. Первым фильмом, официально показанным в Саудовской Аравии после снятия запрета, стал кинокомикс "Черная пантера". Из ленты вырезали всего 40-секундную сцену поцелуя. Через пару недель после "Пантеры" в королевстве вышли "Мстители: Война бесконечности".