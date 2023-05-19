Харрисон Форд получил почетную награду на премьере "Индианы Джонса"

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля приняли решение наградить американского актера Харрисона Форда почетной "Золотой пальмовой ветвью".

Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония награждения прошла в Фестивальном дворце на набережной Круазет перед премьерным показом нового фильма о приключениях археолога Индианы Джонса "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023), в котором Форд сыграл главную роль.

"Я глубоко тронут этой наградой", - отметил 80-летний актер, получив статуэтку из рук исполнительного директора фестиваля Тьерри Фремо.

Объявив о том, что пятая часть киноэпопеи об Индиане Джонсе будет показана в рамках смотра, организаторы сообщили, что Форду планируется "отдать дань уважения" на набережной Круазет, однако не уточнили, как именно это будет происходить.

Перед церемонией награждения Форд прошел по красной ковровой дорожке в сопровождении своей жены Калисты Флокхарт под "Марш искателей" (The Raiders March) - главную музыкальную тему из серии фильмов об Индиане Джонсе, которую написал композитор Джон Уильямс в 1981 году. "Я очень доволен. Это результат многолетней работы, - отметил Форд в интервью радиостанции France info, рассказывая о съемках. - Я сделал то, что необходимо было сделать. Конечно же, речь идет о фильме в жанре экшен, но он в некоторой степени отличается от других частей серии. Он немного более серьезный, хотя я и не утверждаю, что предыдущие ленты такими не были".

"Индиана Джонс и колесо судьбы" - последний фильм о приключениях археолога. "Индиана Джонс был с нами на протяжении 40 лет. И это последний фильм. Мы отдаем себе отчет в том, сколько ему лет и как сложно ему быть собой в этом возрасте", - сказал актер.