Майли Сайрус сделала неожиданное признание

Майли Сайрус снялась для обложки британского Vogue и дала первое большое интервью после выхода ее восьмого альбома Endless Summer Vacation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Сайрус заявила, что не планирует возвращаться к многомесячным интенсивным гастролям.

"После последнего выступления на арене я рассматривала этот вопрос. И я не могу [выступать]. Не только "не могу", но и это мое желание. Хочу ли я прожить свою жизнь ради чьего-то удовольствия или удовлетворения, кроме своего собственного?" - сказала певица.

Последний тур Сайрус был организован в поддержку ее альбома Bangerz, который был выпущен в 2013 году. Она выступала в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе и Австралии в течение 2014 года. С тех пор она проехалась по миру еще с несколькими турами, но они были менее масштабными.

"Как будто петь для сотен тысяч людей - это не совсем то, что я люблю. Нет никакой связи. Нет безопасности", - пояснила исполнительница.