Карл III получил необычный подарок от Дэвида Бекхэма

Король Карл III встретился с Вуди Харрельсоном и Дэвидом Бекхэмом на мероприятии, организованном Британским советом моды. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Мероприятие было посвящено вручению шестой премии Королевы Елизаветы II, которая отмечает таланты британских модельеров. В этом году монарх вручил премию уроженцу Сьерра-Леона Фодаю Думбуйя, основателю и креативному директору модного лейбла Labrum London.

Бекхэм присутствовал на сегодняшнем показе в качестве президента-посла Британского совета моды. Эту должность он занимает с 2018 года. Бывший капитан сборной Англии по футболу, который сейчас занимается разведением пчел, подарил королю банку меда.

Американский актер Вуди Харрельсон посетил ежегодное мероприятие, прилетев из Лос-Анджелеса, и поблагодарил короля за "все, что он делает".

Для модного мероприятия 74-летний монарх выбрал элегантный синий костюм в полоску.