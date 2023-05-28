Disney создал аниме-сериал «Чужой против Хищника»

Бывший директор по лицензированию и продюсер кинокомпании 20th Century Fox Джошуа Иццо заявил, что студия Disney создала аниме-сериал "Чужой против Хищника". Об этом пишет IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас в компании Disney, в 20th Studios, находится 10 эпизодов полностью завершенного аниме-сериала "Чужой против Хищника", который я продюсировал. Он закончен. Он в банке. Он смикширован; он закончен. Его спродюсировали и придумали сюжет Эрик Калдерон и Дэйв Бейкер, два невероятно безумно талантливых парня", - заверил Иццо.

Он уточнил, что производство проекта началось одновременно с работой над фильмом "Чужой: Завет". Однако, отметил Иццо, по какой-то причине мультфильм так и не вышел в прокат. Изначально киностудия планировала показывать аниме в Японии, а после запустить производство DVD-дисков с сериалом, резюмировал продюсер.