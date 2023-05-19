Арнольд Шварценеггер получил $30 млн за провальный фильм

Актер Арнольд Шварценеггер в интервью The Hollywood Reporter назвал один из самых крупных своих гонораров за роль в кино, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, первой узнаваемой ролью для него стал Конан-варвар. При этом один из самых крупных чеков за роль Шварценеггер получил после съемок в ленте "Бэтмен и Робин". Фильм стал одним из самых провальных для Warner Bros по мнению кинокритиков, однако актеру заплатили $30 млн за роль злодея Мистера Фриза. Артист отметил, что в 1997 году эта сумма считалась самым крупным гонораром за роль в истории кино.