https://news.day.az/showbiz/1566055.html Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Певица Дуа Липа впервые вышла в свет с французским режиссером Роменом Гаврасом, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дебютный выход пары, которая находится в романтических отношениях уже полгода, состоялся на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Липа и Гаврас посетили премьеру французской картины "Король улиц" режиссера Элиаса Белькеддара.
Для первого совместного выхода певица и постановщик выбрали парный total black: Гаврас надел классический костюм, а Липа примерила платье в пол от модного бренда Celine с эффектным разрезом до бедра.
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