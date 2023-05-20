Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Певица Дуа Липа впервые вышла в свет с французским режиссером Роменом Гаврасом, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дебютный выход пары, которая находится в романтических отношениях уже полгода, состоялся на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Липа и Гаврас посетили премьеру французской картины "Король улиц" режиссера Элиаса Белькеддара.

Для первого совместного выхода певица и постановщик выбрали парный total black: Гаврас надел классический костюм, а Липа примерила платье в пол от модного бренда Celine с эффектным разрезом до бедра.