Дженнифер Лопес и Бен Аффлек опровергли проблемы в браке

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями на улицах Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги попали в объективы папарацци во время субботнего семейного шоппинга. Лопес была одета в хлопковый сарафан на тонких бретелях в полоску и босоножки на танкетке. На Аффлеке были надетая поверх футболки рубашка, джинсы и кроссовки.

Компанию звездной чете составили дети актрисы от третьего мужа Марка Энтони: 15-летние близнецы Макс и Эмми.

Лопес и Аффлек страстно целовались в перерывах между походами по магазинам, вопреки слухам о проблемах в браке.

Пару заподозрили в разладе после того, как они выяснили отношения во время кинопремьеры.

Звезды поженились в июле 2022 года - спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м они возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.