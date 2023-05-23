Оскароносная красная дорожка Каннского кинофестиваля

Американская оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку 76-го Каннского кинофестиваля, но в этот раз в качестве продюсера документального фильма "Хлеб и розы", который исследует повседневную жизнь трех женщин в первые недели после захвата "Талибаном" власти в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, также перед фотографами позировали Алисия Викандер и Джуд Лоу вместе с режиссером Каримом Айнузом. Они представили исторический триллер "Зачинщик", претендующий на Золотую пальмовую ветвь.

Обладательница премии "Оскар" Викандер играет Екатерину Парр, шестую и последнюю жену короля Тюдоров Генриха VIII в исполнении Лоу.

Среди других знаменитостей на красной дорожке Дворца фестивалей были замечены модели Джиджи Хадид и Ирина Шейк, а также оскароносные Мишель Йео и Марион Котийяр.