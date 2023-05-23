Алек Болдуин в центре очередного скандала

Недавно Алек Болдуин впервые после трагедии на съемках "Ржавчины" вышел в свет. Голливудский актер посетил гала-концерт PEN America 2023. И только мы обрадовались, что у него все стало налаживаться, как вдруг он снова оказался в центре скандала. Рассказываем, что произошло на этот раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, Алек накричал на официантку во время светского мероприятия. Информатор издания сообщил о том, что девушка даже не поняла, почему актер поступил так. Началось все с того, что он встал, чтобы поболтать с кем-то, а в тот момент сотрудники стали разносить блюда. Одна из официанток застряла позади звезды. Когда она смогла пройти, то стала ставить тарелки на стол. Тут-то, как утверждает аноним, Болдуин отругал ее.

"Я предполагаю, что он счел грубым с ее стороны то, что она начала ставить тарелки, пока он там стоял. Это произошло быстро. Я думаю, что инцидент по большей части остался незамеченным", - сказал информатор.

Ранее мы писали о том, что с актера сняли обвинения в убийстве.