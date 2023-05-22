Вин Дизель отказался говорить о завершении «Форсажа»

Актер и один из шоураннеров фильмов "Форсаж" Вин Дизель отказался говорить о завершении франшизы из-за слез дочери. Об этом сообщает ET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю", - посмеялся Дизель.

Он также отметил, что 11-ю часть франшизы планируется выпустить в 2025 году. Дизель назвал актерский состав ленты "замечательным" и подчеркнул, что шоураннеры делают все возможное, чтобы артистам было приятно работать над фильмом.

Мировая премьера фильма "Форсаж 10" состоялась 17 мая. В проекте появились кадры из предыдущих частей "Форсажа" с покойным Полом Уокером. Также дочь актера Мидоу Уокер сыграла камео. Главным антагонистом 10-й части стал персонаж Данте, которого представил Джейсон Момоа.