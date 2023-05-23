Cыгравший в фильмах Marvel актер умер во время съемок

Сыгравший в фильмах про бога Тора студии Marvel британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет газета La Repubblica.

Как уточнило издание, в субботу, 20 мая, артист почувствовал себя плохо и лег в больницу на острове Искья, расположенном в Тирренском море. Там он участвовал в съемках фильма. За несколько дней в клинике его состояние не улучшилось. Стивенсон скончался в возрасте 59 лет 22 мая. Точная причина смерти актера пока не раскрывается.

Актер известен зрителям по ролям легионера Тита Пуллона в сериале "Рим" и Вольштагга в фильмах Marvel о Торе. Кроме того, он исполнял роли в сериалах "Викинги", "Декстер", "Медичи", фильмах "Дивергент", "Книга Илая", "Ирландец".

Ранее на 82-м году жизни умер британский актер Виктор Галлуччи, известный ролью детектива Тома Бейкера в сериале "Чисто английское убийство".