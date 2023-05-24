Кэти Перри купила роскошный пентхаус дочери миллиардера

Американская певица Кэти Перри купила с большой скидкой роскошный пентхаус в Голливуде. Ранее жилье принадлежало Джен Као - дочери основателя компании Garmin, миллиардера Мин Као. Об этом сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Квартира площадью 278 квадратных метров расположена в небоскребе Sierra Towers. По данным риелторов, Джен Као приобрела ее в 2016 году за 9,3 миллиона долларов и потратилась на ремонт под собственный вкус. В начале 2023 года дочь миллиардера решила избавиться от пентхауса и выставила его на продажу за 12,5 миллиона долларов. Однако Кэти Перри недвижимость досталась за 11 миллионов долларов.

Внутри пентхауса есть две большие спальни, три ванных комнаты. Кроме того, в квартире есть роскошная кухня с техникой премиум-класса и кладовкой, личный кабинет, пространство для йоги, бар и рубиново-красный кинозал. В отделке помещений использована твердая древесина, на окнах установлены блэкаут шторы, а с балкона открывается вид на холмы.