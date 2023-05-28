Американский режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу, проделав прием Геймлиха в ресторане в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что режиссер и его друг Эндрю Штейн обедали в любимом итальянском заведении, когда Эндрю подавился куском свинины. 87-летний обладатель премии "Оскар" бросился на помощь другу, который покраснел и изо всех сил пытался дышать.

По словам свидетелей в ресторане, Аллен применил спасительный прием с "удивительной силой и энергичностью". "Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь", - рассказал Штейн изданию. "Это действительно было похоже на сцену из его фильма. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью", - заключил он.