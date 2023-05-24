На Багамах продадут остров из «Пиратов Карибского моря»

Остров на Багамах из фильмов "Пираты Карибского моря" и "Казино Рояль" выставили на продажу. Приобрести объект под названием Литтл-Пайп-Кей можно за 100 миллионов долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Остров также доступен для аренды. Его можно снять за 75-95 тысяч долларов за ночь в зависимости от времени года.

Попасть на остров можно из Флориды с помощью самолета. На его территории располагаются несколько построек: главный дом и четыре гостевых коттеджа. Общая площадь жилых зданий составляет более двух тысяч квадратных метров, внутри них 11 ванных и 12 спален.

На Литтл-Пайп-Кей имеются собственная вертолетная площадка, большой бассейн и спа-зона. На территории также располагаются два лодочных причала.