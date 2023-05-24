Тина Кунаки пришла на кинопремьеру после новостей о разрыве с Венсаном Касселем - ФОТО
Модель Тина Кунаки вышла на публику во время премьеры фильма Уэса Андерсона "Город астероидов". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Тина Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Венсаном Касселем. Модель позировала одна на красной ковровой дорожке. Для выхода в свет она выбрала белое платье с принтом и воротом. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красными губами.
В апреле Daily Mail сообщил о возможном расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки. Издание обратило внимание на то, что актер удалил со своей страницы все фотографии с моделью, в течение полутора месяцев не лайкал ее посты и не стал публично поздравлять ее с днем рождения. "Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито", - процитировали журналисты слова инсайдера.
Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. У актера также есть две дочери от первой супруги Моники Беллуччи - 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кассель и Беллуччи были женаты около 14 лет, с 1999 по 2013 год.
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