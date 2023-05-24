Вин Дизель рассказал о будущих фильмах серии Форсаж

Актер и продюсер "Форсажей" Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Variety.

Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной "Форсаж" с женским персонажем в главной роли. "Я стал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с другими ответвлениями, и чем быстрее я закончу финал, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы", - рассказал артист.

Ранее мы писали об отсутствии планов у Вина Дизеля завершить серию фильмов Форсаж.