Скарлетт Йоханссон появилась на публике с мужем

Актриса Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время появилась на публике с мужем, комиком Колином Джостом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Супруги посетили премьеру фильма "Город астероидов" режиссера Уэса Андерсона, которая прошла в минувший вторник, 23 мая, в Каннах. 40-летний Колин Джост поддержал 38-летнюю Скарлетт Йоханссон, сыгравшую одну из главных ролей в ленте.

Актриса вышла на красную ковровую дорожку Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в кастомном платье Prada. Тем временем ее муж был одет в классический смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

В последний раз Йоханссон и Джоста видели вместе на Премии центра Кеннеди в декабре 2021 года.

В марте 2023 года актрису заметили без обручального кольца, что послужило поводом для слухов о разводе.

Йоханссон и Джост женаты больше двух с половиной лет. Они сыграли свадьбу в октябре 2020 года, а в августе 2021-го у них родился сын Космо. У актрисы также есть 8-летняя дочь Роуз Дороти от бывшего мужа, журналиста Ромена Дориака.

Ранее мы рассказывали о том, что Скарлетт Йохансон тайно навестила своего друга в больнице.