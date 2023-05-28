Натали Портман заявила о готовности вернуться в «Звездные войны»

Американская актриса Натали Портман призналась, что готова вернуться к роли сенаторши Падме Амидалы в саге "Звездные войны", однако ей не поступало соответствующего предложения. Об этом Портман рассказала в новом выпуске шоу издания GQ "Действительно я" ("Actually Me"), в котором знаменитости заводят новые аккаунты на различных сайтах и отвечают на вопросы их пользователей про себя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса прокомментировала пост на Reddit, вышедший с таким заголовком: "Есть ли шанс, что Падме/Натали Портман вернется в "Звездные войны"? Ее героиня этого действительно заслуживает, учитывая, как с ней обошлись в "Мести ситхов" и [ее] важность для сюжета [оригинальной трилогии] в целом".

"У меня нет на этот счет никакой информации. Никто никогда не просил меня вернуться, но я не против", - написала Портман.