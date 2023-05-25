Селин Дион тайно избавилась от роскошного поместья в США

Канадская певица Селин Дион избавилась от роскошного поместья в США. Артистка продала свое жилье в Лас-Вегасе за 30 миллионов долларов, передает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, сделка прошла тайно в апреле. Несколько риелторов подтвердили, что домом владела Дион. Певица приобрела поместье в 2017 году за 9,2 миллиона долларов, но неизвестно, использовала ли она его для собственного проживания.

Площадь особняка составляет более 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри него четыре спальни и 12 ванных комнат. Дом состоит из двух этажей, подвала и гаража. Помимо основного здания, на территории поместья есть бассейн и SPA-зона.