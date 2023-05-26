Джеймс Кэмерон рассказал о начале работы над новым «Терминатором»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что начал работу над новой частью франшизы "Терминатор". Об этом сообщает издание World of Reel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист заявил, что приступил к написанию сценария для картины около трех месяцев назад. Кэмерон подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом. Режиссер хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, который в дальнейшем может вдохновить его на написание сценария к фильму.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер открестился от роли робота гуманоидного типа - Терминатора. На вопрос журналиста о том, завершена ли кинофраншиза "Терминатор", артист ответил отрицательно. "Франшиза не закончена. Но я задолбался", - признался актер.