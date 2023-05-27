https://news.day.az/showbiz/1567974.html Стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»
Стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»
Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы "Джон Уик". Об этом пишет Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дрейк также рассказал о планах по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов, а также видеоигр.
""Балерина" - это первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы находимся в разработке еще над тремя, включая "Джона Уика 5" и телесериал", - сказал он.
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