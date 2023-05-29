Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса

Звезды боевиков Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис неоднократно демонстрировали дружеские отношения и вместе снимались в кино.

Так что окончание карьеры "крепкого орешка" стало печальным известием не только для его фанатов, но и для коллег. Шварценеггер поделился, что очень поддерживает своего коллегу и считает, что его вклад в кино не будет забыт.

"Я думаю, что он фантастический. Он был, всегда, на протяжении многих лет, огромно-огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великую звезду. И как хорошего человека. Я понимаю, что при его обстоятельствах, с точки зрения здоровья он вынужден был уйти на пенсию. Но вообще, знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они перезаряжаются", - сказал Арнольд в интервью CinemaBlend, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Отметим, что в 2022 году Брюс Уиллис объявил о прекращении своей карьеры из-за тяжелой болезни. Сначала у актера диагностировали афазию, но затем врачи поставили неизлечимый диагноз - лобно-височная деменция. Сейчас семья Брюса пытается всеми способами облегчить его состояние. Недавно жена актер едва сдерживая слезы рассказала, как заботится о Уиллисе его 9-летняя дочь.