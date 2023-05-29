Селена Гомес устроила громкий скандал прямо на концерте Бейонс

Певица Селена Гомес прилетела в Париж, чтобы поддержать свою коллегу, поп-диву Бейонсе, в ее мировом турне "Ренессанс".

Впрочем, не обошлось на шоу без скандала. Прямо перед началом шоу Селена устроила настоящий скандал на стадионе "Стад не Франс", где проходил концерт, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

В Сети появилось видео, на котором разгневанная певица кричит на сопровождавшего ее мужчину по дороге в свое VIP-ложе.

Что произошло на стадионе и почему возник конфликт, представители Селены пока не давали никаких объяснений. В то же время в Сети мнения фанатов разделились. Одни говорят, что звезда накричала на своего охранника из-за того, что они опаздывают, и она вынуждена идти через весь стадион в свое место. Зато другие уверяют, что Селена вступилась за своих фанов, ведь охранник грубо обращался с ними.