Бритни Спирс рассказала, как впервые за 3 года встретилась с родной мамой

Американская певица Бритни Спирс решила встать на путь примирения с родными.

На днях, по словам звезды, она впервые за три года смогла поговорить со своей родной мамой, Линн Спирс. О встрече с близким человеком Бритни рассказала в своем блоге в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Певица поделилась архивной фотографией, на которой она совсем маленькая, и написала о своих чувствах после разговора с мамой. Бритни призналась, что долгое время они держали обиды друг на друга, но время все изменило.

Кроме разговора певица надеется и встретиться с мамой за кофе или на шопинге, ведь они не делали этого почти 14 лет.

"Моя милая мама вчера появилась на моем пороге три года спустя... Это было так давно... Всегда есть вещи, которые нужно решить с семьей... Но время лечит все раны! И после того, как я смогла выразить то, что держала в себе очень долго, я чувствую себя так счастлива, ведь мы смогли попытаться сделать все правильно! Я так сильно люблю тебя! P.S. Я так счастлива, что мы можем выпить кофе вместе через 14 лет! А потом пойти вместе на шоппинг", - написала Бритни.

Напомним, что почти 13 лет Бритни Спирс находилась на попечении своего отца Джейми Спирс и не общалась с мамой. Только в 2021 году через суд звезда смогла избавиться от родительской опеки, однако отношения с Линн Спирс наладить не могла длительное время. Мать Бритни даже умоляла дочь выйти на связь в комментариях в соцсетях, но она не разблокировала ее.