Группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт

Рок-группа 58-летнего голливудского актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет дала концерт. Об этом сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коллектив в составе Ривза, барабанщика и актера Роберта Мэйлхауза и вокалиста-гитариста Брета Домроуза сыграла 12 композиций на фестивале BottleRock в Калифорнии.

"Я скучал по совместным игре, созданию песен, выступлениям. Всегда скучал. Однажды мы просто перестали играть, и мне этого не хватало. Как только снова начали, было так хорошо, позитивно, творчески, что я решил - так тому и быть", - поделился Ривз.

Dogstar также анонсировали совместный тур в поддержку их пока не вышедшего альбома.