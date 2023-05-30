В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался сумасшедший мужчина с ножом

В дом британского актера Бенедикта Камбербэтча, который расположен в Лондоне, ворвался неизвестный мужчина с ножом и угрожал ему и его семье.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, об этом сообщает издание Daily Mail.

Злоумышленник залез на территорию особняка через железные ворота, через которые он перелез. Мужчина сорвал домофон со стены и стал выкрикивать ужасные угрозы.

В это время Бенедикт находился дома вместе с супругой и тремя их детьми. Они не на шутку испугались за свою безопасность. К счастью, актер успел вызвать полицию.

"Вся семья была испугана и думала, что этот парень собирается влезть и причинить им вред. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает это гораздо страшнее", - рассказал источник, близкий к окружению семьи знаменитости.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Однако полиции удалось установить его личность благодаря ДНК, которую мужчина оставил на домофоне. Нападающим оказался бывший шеф-повар престижной гостиницы Джек Бисселл. Злоумышленник перед тем, как ворваться в дом актера, скупился в магазине неподалеку и кричал продавцу, что он собирается сжечь особняк Камбербэтча.

Полиция арестовала Бисселла. Над мужчиной прошел суд. Злоумышленнику запретили три года приближаться к семье Камбербэтча, а также к их особняку. Кроме того, Бисселл заплатил штраф в размере 250 фунтов.

Неизвестно, почему мужчина решил ворваться в дом актера. Однако ранее он уже привлекался к ответственности за разные преступления. У него есть судимости за кражи, нарушение общественного порядка и проблемы с наркотическими веществами.