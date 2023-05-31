Билли Айлиш показала новую татуировку в виде дракона.

Как передает Day.Az со ссылкой на StarLife, В новом коротком видео, опубликованном в социальной сети, 21-летняя исполнительница хита "Плохой парень" встала со стула, а на ее животе была видна татуировка черными чернилами и намек на кольцо на животе.

В коротком ролике было тихо, Билли находилась в гримерке, за ней висела вешалка с одеждой. На ней был укороченный топ с короткими рукавами с одним из знаменитых херувимов художника Рафаэля и джинсы с заниженной талией и радужным поясом. Билли распустила свои темные волосы и закусила губу, глядя в камеру.