Фанатки Тейлор Свифт пожаловались на амнезию после концерта

25-летняя фанатка певицы Тейлор Свифт Дженна Токатилан пожаловалась на амнезию после концерта звезды. О том, как Токатилан забыла одну из песен, исполненных Свифт, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы у меня не было записанного подругой пятиминутного видео, в котором я скачу под эту песню, я бы всем говорила, что этого не было", - рассказала девушка.

Еще одна поклонница Свифт, 32-летняя Николь Буз после шоу в Филадельфии описывала посещение концерта певицы как "опыт вне тела, который будто и не происходил" с ней. Психолог Юэн Макней из Государственного университета Нью-Йорка в Олбани подтвердил, что перегруз положительными эмоциями похож на стресс и может влиять на память. Он посоветовал фанатам Свифт и других артистов вести себя спокойнее.

"Посетители концертов могут постараться немного меньше прыгать и кричать, чтобы контролировать стресс", - сказал он.