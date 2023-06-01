Вся правда про отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Стала известна вся правда о браке известного американского актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Оказывается, что, несмотря на постоянные конфликты, между актером и певицей ничего плохого не происходит.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bazaar.

В последнее время между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес возникает много разных ссор. Так, например, недавно их заметили во время ссоры в автомобиле. Там Бен Аффлек, сидевший за рулем, что-то эмоционально объяснял своей жене, сидевшей с испуганным лицом.

Также ссора между ними была и на красной дорожке премьеры кинофильма "Мать", где Дженнифер Лопес играет главную роль.

Кто-то считает, что этот конфликт был довольно неприметным и минутным, а другие думают, что в реальной жизни между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком что-то происходит. Люди считают, что в реальной жизни актер имеет очень холодные отношения со своей женой, а на камеру они делают вид, что между ними все хорошо.

Но стало известно, что между ними ничего плохого нет, они любят друг друга и поддерживают.

Оказывается, все слухи о том, что они постоянно конфликтуют - это неправда. Более того, оказывается, что их якобы ссора на красной дорожке во время премьеры фильма с участием американской певицы - это лишь активное обсуждение места, где они встретятся с другими членами своей семьи.