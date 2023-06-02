Дочь больного деменцией Уиллиса с грустью рассказала о его состоянии

Таллула поделилась, как проводит время с папой.

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - Таллула - рассказала о состоянии здоровья отца, который страдает деменцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, девушка вспомнила, что когда у папы начали только проявляться симптомы болезни, они не обратили на это внимание. Сначала думали, что у него просто возникли проблемы со слухом. Сейчас дочери актера стыдно, ведь не сразу они забили тревогу.

Сейчас, когда Таллула приезжает к папе, то пытается сделать очень много фотографий и видео, чтобы запомнить его энергичным и веселым.

"Каждый раз, когда я иду в дом папы, я делаю кучу фотографий. Я как археолог, который ищет сокровища в вещах, на которые раньше не обращал особого внимания. Все его голосовые сообщения хранятся на жестком диске. Я пытаюсь задокументировать все, чтобы это напоминало мне о нем, а ему о нас. К счастью, деменция не повлияла на его подвижность", - поделилась Таллула, передает Vogue.

Дочь Уиллиса поделилась, что папа пока что помнит, кто она. Девушка не теряет надежды, что актер сможет поправиться. В частности, "Крепкий орешек" страдает от самой сложной формы быстро прогрессирующей деменции, от которой пока что нет лекарств.

"Он пока помнит, кто я, и радуется, когда я захожу в комнату. Одно из отличий между афазией и деменцией состоит в том, что первая болезнь влияет на речь и моторику, а вторая - на потерю памяти. Однако я верю в своего отца и не теряю надежды на выздоровление", - добавила Таллула.

Отметим, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Однако уже в 2023 году оказалось, что на самом деле у голливудского актера одна из самых сложных форм деменции - лобово-височная.

Напомним, недавно звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер поддержал своего коллегу Брюса Уиллиса. Актер отметил, что вклад "Крепкого орешка" в индустрию кино никогда не будет забыт.