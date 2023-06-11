Звезда «Чудо-женщины» пожаловалась на синдром самозванца

Израильская актриса и звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот пожаловалась, что страдает от синдрома самозванца. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам актрисы, она все еще чувствует, что ей не место в Голливуде, несмотря на достижения в карьере. "Я всегда думаю: "Надеюсь, им это понравится". Никогда не бывает момента, чтобы я подумала: "Им это понравится"", - призналась она.

Также Гадот вспомнила свой разговор с режиссером "Крестного отца" Фрэнсисом Фордом Копполой. Тогда она поинтересовалась у кинематографиста, каково быть "национальным достоянием". "Знаешь, что? Меня всегда одолевают сомнения. Я всегда боюсь, что им не понравится. Я просто следую зову своего сердца", - ответил он.

Синдром самозванца - психологическое явление, при котором человек объясняет свои достижения не собственными качествами, способностями и усилиями, а случайностью. Например, удачей, попаданием в нужное место в нужное время или введением других в заблуждение. Подверженные этому синдрому люди уверены, что они обманывают окружающих, например, коллег, партнеров или друзей, притворяясь лучшей версией себя.