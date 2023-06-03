Канье Уэста обвинили в нападении

На американского рэпера Канье Уэста подали в суд за нападение и побои.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, подробности узнало издание Variety.

Судиться с артистом решила папарацци Николь Лечманик. Она сообщила о нападении, произошедшем 27 января в Калифорнии.

Канье и его супруга Бьянка вместе шли домой с баскетбольного матча. По пути у артиста завязался спор с другим фотографом и Николь заметила это. Чтобы обезопасить коллегу, Лечманик начала снимать происходящее на телефон.

Однако, Уэст заметил папарацци, подошел к ней и вырвал смартфон из рук. После словесной перепалки он выбросил гаджет Николь на дорогу.

В суде Лечаник заявила, что случившееся нанесло ей психологическую травму. Поэтому девушка потребовала от рэпера моральную компенсацию, а также деньги на новый телефон. Помимо этого, Николь собирается добиться, чтобы Канье запретили приближаться к любому фотографу.

Напомним, в декабре Канье Уэста признали главным антисемитом года. Рэпер заявлял о своей любви к Гитлеру и просил евреев "простить" лидера фашистов.