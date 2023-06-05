Шакира после разрыва с Жераром Пике неожиданно вернулась в Барселону с сыновьями

Колумбийская певица Шакира, совсем недавно с сыновьями переехавшая в Соединенные Штаты, вернулась в Испанию.

Вернуться в Барселону, где долго звезда жила со своим экс-избранником Жераром Пике, исполнительница решила ради детей. Шакира вместе с 8-летним Сашей и 10-летним Миланом планирует провести несколько дней в Испании, чтобы дети могли увидеться с отцом, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Как рассказывают инсайдеры, первоначально планировалось, что Пике сам отправится к сыновьям в Майами. Однако Шакира боится, что бывший может приехать к ней со своей новой девушкой - 24-летней студенткой Кларой Чиа, с которой предал певицу.

Согласно судебному решению об опеке детей, Пике имеет право видеться с сыновьями в период их каникул. Ожидается, что в Испании Шакира с детьми будет недолго. К тому же, как говорят близкие звезды, после Барселоны певица планирует посетить родную Колумбию, чтобы увидеться с больным отцом.