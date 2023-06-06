Тейлор Свифт проглотила жука прямо на сцене во время своего концерта

На концерте американской певицы Тейлор Свифт произошел неожиданный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, во время выступления на сцене Soldier Field в Чикаго исполнительница внезапно начала кашлять и задыхаться. Как оказалось, в рот Тейлор залетел жук.

К счастью, с певицей все хорошо и она обошлась испугом, а еще изумила зрителей в зале. После конфуза звезда, как ни в чем не бывало, продолжила свое выступление.

Более того, из этой ситуации Тейлор даже вышла с юмором - исполнительница пошутила, что жук был очень вкусный.

"О, вкуснятина... Есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?... Все хорошо. Я проглотила его", - пошутила со сцены певица.

В Сети поклонники поддержали певицу и порадовались, что с ней все хорошо. Также фаны написали, что это выглядело очень забавно.