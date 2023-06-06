Натали Портман после новостей об измене мужа впервые вышла на публику

Американская актриса Натали Портман впервые вышла на публику после новостей о супружеской измене мужа, танцора Бенжамена Мильпье.

Знаменитость посетила футбольный матч между "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ) и "Клермон Фут 63", который состоялся на одном из стадионов Парижа.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, во время спортивного события Натали вела себя так, будто в ее личной жизни ничего не произошло. Звезда Голливуда улыбалась и фотографировала матч на телефон. Тем временем мужа-изменника рядом с ней не было.

К слову, Натали знала об интрижке Бенжамена. Сейчас и самому мужчине досадно, поэтому он порвал все связи с эко-активисткой.

Инсайдеры утверждают, что Натали не собирается разводиться с танцором. Они пытаются сохранить их семью, а подробности семейных проблем не собираются выносить на публику.

"Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью. Натали очень закрытая и не собирается освещать это в СМИ. Ее главным приоритетом является защита своих детей и их частной жизни", - сообщил инсайдер изданию People.

Напомним, о проблемах в браке Натали Портман стало известно в начале месяца. Мужа актрисы застали на романтическом свидании с 25-летней эко-активисткой.