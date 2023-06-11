Создатели «Ведьмака» ищут голливудского актера на роль нового персонажа

Кастинг четвертого сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак" уже начался, и Netflix ищет голливудского актера на роль Эмиеля Региса. Об сообщает портал Redanian Intelligence, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подчеркивается, что стриминг на эту роль рассматривает только известного актера Голливуда в возрасте от 50 до 60 лет. Однако конкретные имена претендентов неизвестны.

Издание предполагает, что в центре четвертого сезона будет стоять именно Регис, а не сам Ведьмак. Съемки четвертого сезона могут начаться в сентябре 2023 года, а затем сразу же и пятого.

Третий сезон шоу сейчас находится на стадии постпродакшна. Известно, что его разделят на две части, которые покажут в июне и июле 2023 года.

Высший вампир Эмиель Регис - один из центральных персонажей литературной саги, он является близким другом и соратником Геральта из Ривии. Герой появился в пятой книге цикла "Ведьмак" писателя Анджея Сапковского.