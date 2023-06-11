Энтони Хопкинс рассказал о неудачном опыте работы с Marvel

Британский актер Энтони Хопкинс признался, что ему не понравилось играть скандинавского бога Одина в фильмах Marvel о Торе. Об этом сообщает The New Yorker, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно", - пожаловался Хопкинс.

В октябре 2022 года звезда фильма "Тор: Любовь и Гром" Кристиан Бэйл говорил, что ему было скучно играть в ленте Marvel из-за монотонного процесса работы.

"Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет", - отметил Бэйл.

По его мнению, съемки супергеройского фильма были монотонными из-за использования зеленого фона - хромокея. Артист признался, что даже не мог найти нужную студию, поэтому ему требовалась помощь членов съемочной группы, чтобы попасть на работу.