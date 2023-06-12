Съемки четвертого сезона сериала «Эмили в Париже» приостановлены

Съемки четвертого сезона "Эмили в Париже" должны были начаться в конце лета или начале осени в столице Франции, но были отложены как минимум на два месяца из-за забастовки членов Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стриминговый сервис Netflix, на котором выходит сериал, отказался от комментариев. По словам источника, близкого к компании, съемки планируют начать к концу осени.

"Эмили в Париже" - один из нескольких сериалов, сценаристы которых состоят в гильдии и не могут пока выполнять свою работу из-за забастовки.

Третий сезон "Эмили в Париже" вышел на Netflix 21 декабря прошлого года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.