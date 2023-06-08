Ирина Шейк снялась в новой рекламе купальников

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы люксового бренда Fendi. Соответствующие кадры публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летняя знаменитость снялась в промо новой коллекции купальников марки, посвященной знакам зодиака. Манекенщица позировала на шезлонге в плавательном костюме белого цвета с разноцветным словом Virgo ("Дева") в области декольте. При этом волосы Шейк были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что стоимость купальника, который рекламировала участница фотосессии, составляет 630 фунтов стерлингов. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и панама.