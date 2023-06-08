Звезда сериала «Уэнсдэй» опроверг обвинения в насилии

Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в насилии. Он опубликовал заявление в сторис Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам актера, ранее против него начали онлайн-кампанию. Он заявил, что с людьми, стоящими за ней, он не знаком. Он рассказал, что в результате были обнародованы конфиденциальные данные о его родных, а друзьям поступили угрозы.

Уайт подчеркнул, что упомянутая злоумышленниками девушка является его подругой. По словам актера, ее ложно изобразили жертвой. Он также отметил, что она пыталась прокомментировать данную ситуацию, однако была проигнорирована.

Слухи о насилии актер назвал ложью. По его словам, прозвучавшие в его адрес обвинения - вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам [домогательств]".