Натали Портман впервые прокомментировала измену мужа

Американская актриса Натали Портман впервые отреагировала на измену мужа, танцора Бенжамена Мильпье с 25-летней эко-активисткой.

Источник, близкий к звезде, рассказал, что она чувствует себя "униженной" из-за произошедшего. Впрочем, Портман пытается простить неверного мужа, а его связь с эко-активисткой называет "глупой", пишет Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

"Натали считает, что интрижка Бенджамина была короткой и глупой связью, которая ничего для него не означает", - сказал инсайдер.

Также источник добавил, что сейчас Портман и Мильпье работают над своими отношениями, и Натали "хочет увидеть, способна ли она восстановить доверие" к своему мужу, и убедиться, что их дети "не растут в неблагополучной семье".

Впрочем, другой источник, близкий к паре, утверждает, что Портман "не знает", возобновят ли они с Мильпье свои отношения после скандала. "Прямо сейчас они разговаривают и работают над этим вместе ради своих детей", - объяснил источник, отметив, что Мильпье "сожалеет" о своем поступке.

Отметим, что у Натали Портман и Бенжамена Мильпье двое общих детей - 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия. Супруги состоят в браке в течение 11 лет.

Напомним, что на днях стало известно, что муж актрисы Натали Портман Бенжамен Мильпье изменил ей с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен. Мужчину застали во время свидания с молодой женщиной во Франции. Портман узнала об этой связи в марте. И тогда якобы Мильпье принес извинения супруге и все у них наладилось. По крайней мере, после того, как его видели с любовницей, уже через несколько дней он со счастливой Портман развлекался на концерте Бейонсе.