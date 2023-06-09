Известная голливудская актриса пожаловалась на Diablo IV

Известная американская актриса Вупи Голдберг опубликовала в своем Instagram видео, в котором пожаловалась на то, что не может поиграть в Diablo IV, поскольку использует Mac, а не компьютер на Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание PC Gamer.

Голдберг призналась, что в курсе существования вещей поважнее, но мимо конкретно этой проблемы пройти не смогла. По ее словам, она очень хотела поиграть в Diablo IV, купила копию и только потом узнала, что ее Mac не совместим с новинкой.

"Я всегда играла в Diablo на компьютерах Apple. И вдруг выясняется, что играть в Diablo IV я не могу! Меня это разозлило", - сказала актриса.

Голдберг также попросила Blizzard сделать версию новой игры для macOS, чтобы все владельцы компьютеров Apple "смогли отлично провести время". В противном случае актриса потребовала в будущем писать на коробках с Diablo V, что эта игра не работает и никогда не будет работать на Mac.

Примечательно, что гневный отзыв 67-летней голливудской звезды довольно быстро дошел до Blizzard и даже получил публичный комментарий от одного из разработчиков. В своем Twitter-аккаунте глава разработки Diablo IV Род Фергюссон написал, что ожидал на релизе чего угодно, но только не критики от Вупи Голдберг.

PC Gamer пишет, что понять, почему Голдберг, будучи неискушенной геймершей, попала в неловкую ситуацию с Diablo IV, просто. Дело в том, что Diablo III, предыдущая часть серии в которую играла актриса, имеет версию для macOS.